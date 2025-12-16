Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan Konya Valisi Akın'a Ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek, kamu düzeni ve toplum huzuruna yönelik yürütülen güvenlik faaliyetleri hakkında destek verdi.

(KONYA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret vesilesiyle; Konya sokaklarının huzura kavuşması ve gençlerimizin geleceğinin karartılmasının önlenmesi amacıyla, Emniyet teşkilatımızla birlikte çeteler ve uyuşturucu baronlarıyla mücadelede son dönemde yürütülen kararlı operasyonları ve güvenlik faaliyetlerini yakından takip ettiğimizi ifade ettik. Kamu düzenini ve toplumsal huzuru esas alan bu çalışmaları dolayısıyla Sayın Valimizi ve Valilik personelini tebrik ediyor, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
