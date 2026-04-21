Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni Erteleme Kararı Alan Fenerbahçe'ye Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda planladığı Çocuk Şenliği'ni erteleme kararını tebrik etti, bu hassas duruşun önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planlanan Çocuk Şenliği'ni erteleme kararına ilişkin, "Bu anlamlı duruşları dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız Çocuk Şenliğimiz, geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen acı hadiseler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Çocuklarımızın bu anlamlı günü en sağlıklı ve en güzel şekilde yaşayabilmesi adına aldığımız bu kararı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz" açıklamasını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ortaya koyduğu hassasiyet ve sergilediği yüksek duyarlılık, sporun aynı zamanda değerler, sorumluluk ve vicdanla anlam kazandığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu anlamlı duruşları dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

