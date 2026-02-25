Haberler

Ahmet Davutoğlu, İftarda Gençlerle Bir Araya Geldi: Siyaset, Gençlerle Yan Yana Gelince Anlam Kazanır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği Gençlik İftarı programında dünya genelinden gelen gençlerle bir araya gelerek siyaset ve gençlik temalarını vurguladı.

(ANKARA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği Gençlik İftarı programına katıldı. Davutoğlu, Dünya'nın farklı yerlerinden gelen gençlerle aynı sofrayı paylaştıklarını belirterek, " Siyaset, gençlerle yan yana gelince; duruş ise gençlerle yüz yüze olunca anlam kazanır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Partisi'nin Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Çakmakcı'nın daveti üzerine Dünyanın dört bir yanından gelen gençlerle Gençlik İftarı'nda bir araya geldiklerini duyurdu.

Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik Politikaları Başkanım Mustafa Çakmakcı'nın davetiyle, Gönül Coğrafyamızın dört bir yanından gelen genç kardeşlerimizle Gençlik İftarı'nda aynı sofrayı paylaştık."

Farklı şehirlerden, farklı hikayelerden ama aynı umut ve aynı ideal etrafında buluşan gençlerimizin heyecanı, yarınlara dair inancımızı bir kez daha güçlendirdi.

Çünkü siyaset, gençlerle yan yana gelince; duruş ise gençlerle yüz yüze olunca anlam kazanır."

Kaynak: ANKA


