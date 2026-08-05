Şara ve Abdi Şam'da Görüştü: SDG Entegrasyonu Masada

(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede, 29 Ocak'ta varılan anlaşmanın uygulanması ve SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonu ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mazlum Abdi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre görüşmeye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el-Ayiş de katıldı.

Görüşmede, Suriye yönetimi ile SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasının tamamlanması ve entegrasyon sürecinin devlet kurumları bünyesinde sürdürülmesi ele alındı.

Kaynak: ANKA