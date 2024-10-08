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Ahmad Saleh: Filistin Filmleri Yapmak Ağır Bir Sorumluluk

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Filistinli yönetmen Ahmad Saleh, 'Filistin hakkında filmler yapmak bizim için çok ağır bir sorumluluk' diyerek, Filistin konulu filmlerin önemine vurgu yaptı. 6. Uluslararası Dostluk Film Festivali'ne katılan Saleh, Türk seyircilerin Filistin hikayelerine olan duyarlılığını da öne çıkardı.

Filistin konulu çok sayıda filmin senaryosunu yazan ve kısa filmlere imza atan yönetmen Ahmad Saleh, "Filistin hakkında filmler yapmak bizim için çok ağır bir sorumluluk" dedi.

"6. Uluslararası Dostluk Film Festivali"ne katılan Saleh, sinema kariyeri ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Saleh, festivalde izleyiciyle buluşan kısa filmlerinin daha önce de Türkiye'deki başka festivallerde gösterildiğini belirterek, "Türk seyircilerin tepkisi her zaman olumlu çünkü Filistin hakkında bir hikaye anlattığımızda konuyu tüm derinlikleriyle anlayabiliyorlar. İşin temelini açıklamamıza gerek kalmıyor. Türk insanıyla derdimi rahatça paylaşabiliyorum. Onlarla konuşurken ailemle konuşuyor gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.

"Filistin hakkında çok yanlış bilgi dolaşıyor"

Yaptığı Filistin odaklı filmlere de değinen Saleh, şunları kaydetti:

"Yönetmen olmak başlı başına bir sorumluluk çünkü bizler insanların sesiyiz ve insanlar için film yapıyoruz. Fakat söz konusu Filistin olunca, Filistin hakkında film yapmak bizim için çok ağır bir sorumluluk. Çünkü medyada bu konu hakkında çok yanlış bilgi dolaşıyor ve dış etkilere kapılmadan kendi hikayemizi doğru anlatmaya çalışıyoruz."

Ahmad Saleh, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların üzerinden bir yıl geçtiğinin altını çizerek, "İlk saldırılar başladığında bu olayların bir sene sürebileceğini hiçbirimiz düşünmedik. Umarım bu yaşananlar, Filistin halkı için daha büyük bir özgürlüğün habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Geleceğimiz zafer ve özgürlükle sonuçlanacak"

Gazze'de yaşananların dünya ve insanlık için bir sınav olduğuna dikkati çeken Saleh, "Bu soykırım, nerede durduğumuzu ve nelerle yüzleştiğimizi çok iyi gösteriyor. Geleceğimizin büyük bir zafer, özgürlük ve kardeşlikle sonuçlanacağına inanıyorum." dedi.

Üniversite eğitimini Almanya'da tamamlayan ve Ürdün'de ikamet eden Ahmad Saleh, 2011'de yönetmenliğini yaptığı "House" adlı kısa filmle tanındı.

Saleh'in yazıp yönettiği kısa filmleri "Circle", "Maa Baa", "Ayny" ve "Night", dünya genelinde çok sayıda film festivalinde gösterildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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