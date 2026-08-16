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Ahlat'ta Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Kırklar Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlası ve kuru otların bulunduğu arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Ahlat Belediyesi, Ovakışla Belediyesi ve civardaki ponza ocaklarına ait araçlarla müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.

Yangında tarımsal sulamada kullanılan borular da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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