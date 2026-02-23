Okul müdürüne saldırı! O anlar kameralarda
Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki okul müdürü, okul bahçesinde yaşanan tartışma sonrası bir saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki okul müdürüne bir kişi tarafından yumruk ve tekme atılarak saldırıldı.
- Saldırı, Abdurrahman Gazi İlkokulu ile Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun aynı bahçesinde 10 gün önce meydana geldi.
- Saldırı anları okulun güvenlik kameralarına yansıdı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde aynı bahçeyi paylaşan iki okulun müdürlerine yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin okul müdürlerine yumruk attığı ve tekme savurduğu görüldü.
Olay, 10 gün önce Ahlat ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi İlkokulu ile Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda meydana geldi.
MÜDÜRE SALDIRDI
İddiaya göre Abdurrahman Gazi İlkokulu'na gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle okul müdürü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aynı bahçeyi paylaşan diğer okulun müdürü de araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
O ANLAR KAMERALARDA
Bu sırada şüpheli, her iki okul müdürüne de saldırdı. Yaşanan arbede okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin müdürlere yumruk attığı ve tekme savurduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.