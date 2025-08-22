Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Fener Alayı ile Kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önünde bir araya gelen vatandaşlar, metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüşe başladı.

Atlı polisler, jandarma ve polis motosiklet ekiplerinin eşlik ettiği kalabalık, Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Burada konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, güzel bir akşamda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcılara teşekkür eden Gülmez, şunları kaydetti:

"Bundan 954 sene evvel bir yiğit çıktı geldi. Burada Romen Diyojen'e meydan okudu. 'Dur, nereye gidiyorsun' dedi. 'Sana İslam topraklarını ezdirmem' dedi. Ahlat'ta hazırlıklarını yaparak Malazgirt üzerine sefer düzenledi ve 26 Ağustos'ta hamd olsun bu zaferi kazandı. Anadolu irfanını o gün başlattı. Bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi bir lider çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde inşallah nice Malazgirt, Gazze ve dünya zaferlerine yürüyeceğimize inancımız tamdır."

Ak Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de "1071'de ebediyen Anadolu'nun kapıları sonuna kadar açıldı. Burası Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın ümmetin toprağı haline geldi. Bugün yepyeni bir ittifaka ihtiyaç var. Gazze'de soykırım altında ezilen, hepimizin gözleri önünde açlıktan perişan olan, açlıktan gözlerimiz önünde çürüyen bedenlere şahit oluyoruz. Rabb'im nasıl 1071'te bu memleketteki zulmün son bulduğunu görmeyi nasip etmişse, inşallah yine devrin en büyük lideri Cumhurbaşkanımız önderliğinde Gazze'deki zulmün de son bulmasını görmeyi nasip etsin." dedi.

Yürüyüşe Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.