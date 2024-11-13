Ahıska Türkleri, Türkiye'de yaşamlarını huzur içinde sürdürüyor

Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkleri, yıllarca devam eden sürgünün ardından Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 yıl önce Ukrayna'dan getirilerek yerleştirildikleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni bir hayata başlayan Ahıska Türkleri, 80 yıl önceki acı dolu günleri ve zorlukları unutamıyor.

Aradan yıllar geçmesine rağmen sürgün yıllarını hafızalarından atamayan Ahıska Türkleri, vatan toprağında huzurla yaşamlarını sürdürüyor.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, gazetecilere, sürgün yıllarında çok acılar çektiklerini söyledi.

Kendilerine kucak açan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduklarını ifade eden Kassanov, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir Türk toplumu olarak çok eziyet çektik ve üç kez sürgüne uğradık. 2015'ten bu yana Ahıska Türkleri için yeni bir sayfa ve dönem açıldı. Bu dönemin mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ukrayna'da sayısı 4 bine yakın Ahıska Türkleri yurtsuz ve evsiz kaldı. Cumhurbaşkanımız hemen karar verdi ve onları Türkiye'ye getirdi. Ahıska Türklerine ev ve iş verildi. Yerel halk da Erzincan'da ve Ahlat'ta kardeşleri gibi Ahıskalıları karşıladılar. Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakmadı ve dar günümüzde sahip çıktılar. Allah Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletini korusun." dedi.

Numan Binalioğlu, "Ahıska'dan 14 Kasım 1944 yılında sürgün edildik. Vagonlarda yolculuk yaparken ne azaplar gördük onu Allah bilir. Bizlere sahip çıktılar. 2022 yılında Elazığ'a yerleştirildik. Oradan da vatan toprağı olarak gördüğümüz Ahlat'a geldik. Allah sebep olanlardan razı olsun." diye konuştu.

Yaşadıkları acı dolu günleri unutamadıklarını anlatan 88 yaşındaki Bergüzel Hasan, "Sürgün olunca bir ay trenle Özbekistan'a gittik. Henüz 8 yaşındaydım. 45 yıl Özbekistan'da kaldık. Oradan da sürdüler. Ukrayna'ya gittik. Orada da savaş başladı. Allah'a şükür vatanımıza geldik. Türkiye el açtı. Ömürleri uzun olsun. Hiçbir kötülük görmesinler. Onlardan çok razıyız, Allah da onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.