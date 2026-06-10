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"Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi 12 Haziran'da açılacak

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Dışişleri Bakanlığı ve DATÜB işbirliğiyle düzenlenen 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisi, 12-27 Haziran arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşacak. Sergide tren vagonları, yapay zeka görüntüleri ve dönemin orijinal eşyalarıyla sürgün süreci anlatılacak.

Dışişleri Bakanlığı ile Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) işbirliğinde düzenlenen "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, 12 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kapılarını açacak.

Ahıska Türklerinin sürgün sürecini tarihsel olarak ele almayı amaçlayan, küratörlüğünü Beste Gürsu'nun üstlendiği, müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelenen sergiyle sürgün sürecine ilişkin tarihsel bilgilerin aktarılması ve uluslararası farkındalığın artırılması hedefleniyor.

İstanbul'daki açılışın ardından projenin, yıl boyunca Ankara'da ve yurt dışında da sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor.

Tren vagonları ve yapay zeka görüntüleriyle empati alanı kurulacak

Sergide, 20. yüzyıl Rus coğrafyası ve Stalin dönemi sürgünleri, grafik panolar, metinler, arşiv fotoğrafları ve haritalar aracılığıyla kronolojik olarak sunulacak.

Ziyaretçileri o döneme tanıklık etmeye davet eden serginin bir bölümünde, 1940'lı yıllardaki mütevazı bir Ahıska evi, dönemin orijinal eşyalarıyla yeniden canlandırılacak.

Kurulan oda dekorunda Ahıska kilimleri, bebek beşikleri ve çeyiz sandığı gibi pek çok kültürel unsur bir arada görülebilecek.

Gerçek bir tren istasyonu atmosferiyle vagonlar şeklinde tasarlanan alanda ise sürgün rotaları ve sayısal veriler paylaşılacak.

Trende yaşanan trajediyi ziyaretçilere hissettirmek amacıyla yapay zeka destekli görüntüler ve özel koku deneyimleri gibi duyusal unsurların da yer alacağı sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
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