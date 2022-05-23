Ahırın çatısında kaynak yaparken akıma kapılıp öldü - Haberler

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Ahırın çatısında kaynak yaparken akıma kapılıp öldü

Demirören Haber Ajansı - Nuri Çağlar - Güncel
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Ahırın çatısında kaynak yaparken akıma kapılıp öldü

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde ahırın çatısında kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Fetin Çarpar (28), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde ahırın çatısında kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Fetin Çarpar (28), hayatını kaybetti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (TESKİ) iş makinesi operatörü olan Fetin Çarpar, dün izin gününde babası Metin Çarpar'a ait ahırın damında onarım yaparken, kaynak yaptığı sırada akıma kapıldı. Aile bireylerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Çarpar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şarköy Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Fetin Çarpar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.Evli ve 1 çocuk babası Fetin Çarpar için Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Turan Toprak, ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Namazın ardından Çarpar, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar - Güncel

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