Ahilik Kültürü İçin Önemli Adımlar Atılıyor

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ahi Evran Veli Vakfı'nın bu yasama yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahiliği en iyi şekilde anlatmaya ve Ahi Evran'ın prensipleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ahiliğin kadim bir kültür mirası olduğunu, Ahi Evran'ın Türk-İslam medeniyetinin şekillenmesinde hayati rol oynadığını hatırlatan Erkan, Ahiliğin insan yetiştirmeyi, toplumsal dengeyi ve sosyal adaleti korumayı hedeflediğini anlattı.

Ahi Evran'ı daha iyi anlatmak, Ahiliği ve değerlerini yaşatmak için bir dizi çalışma yapıldığını dile getiren Erkan, Ahilik Ansiklopedisi, "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik" ders kitabı, Ahi Külliyesi ve içindeki Kırşehir Ahilik Müzesi ile de bu mirasın gelecek nesillere aktarılma sürecini de çok kıymetli adımlar olarak gördüğünü belirtti.

Teknolojinin hızla geliştiği, küresel rekabetin her geçen gün arttığı dünyada, Ahiliği toplum hayatının temel taşlarından birisi olarak gördüklerini vurgulan Erkan, "Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yaptığım dönemde dahil olmak üzere uzun uğraşlar ve emekler verdiğimiz, Kırşehir için ve gelecek nesiller için çok kıymetli gördüğümüz Ahi Evran Veli Vakfı çalışmaları tamamlandı. Allah izin verirse bu yasama yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Vakıf kanunun onaylanması ile Ahiliğin tanıtımının dışında gelecek nesillere daha kalıcı bir eser bırakmış olacağız. Sadece esnaf ve sanatkarımızın bir meslek örgütü olarak görmediğimiz Ahiliği, toplumun inşasında geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha fazla görev alması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve minnetle anıyorum." diye konuştu.