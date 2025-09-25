Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de liseler arası aşçılık yarışması düzenlendi

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla Ahilik Haftası kapsamında "Kırşehir Yöresel Lezzetler Şenliği Liseler Arası Yemek Yarışması" gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya, 2025 MEB Gastronomi Festivali bünyesinde bölgelerinde birinci ve ikinci olan takımlardan seçilen 13 ekip katıldı.

Adana, Ankara, Bartın, Batman, Edirne, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Nevşehir, İstanbul ve Samsun'dan mesleki ve teknik anadolu liselerinin öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katıldığı yarışma, öğrencilere yöresel yemek kültürünü yaşatma ve gastronomi alanında yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sundu.

Yarışma sonunda Konya Akşehir Şehit Özden Çınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi en yüksek puanı alarak şampiyonluğu elde etti.

Ödül törenine, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz da katıldı.