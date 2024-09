AHESEN: Sağlıkta Şiddete 'Kara Liste' Uygulaması Gelebilir

(ANKARA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, havacılık sektöründeki "Kara listenin" sağlık sektöründe de uygulanabileceğini ileri sürerek, "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik sağlık hizmetleri acil dışında kısıtlanabilir" dedi.

AHESEN Genel Başkanı Ahmet Kandemir, sağlık çalışanlarını yönelik şiddete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, havacılık sektöründeki "Kara liste" uygulamasının sağlıkta şiddeti önlemek için de "emsal" olabileceğini savundu. Kandemir, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağında uçuş öncesi kabin ekibine sıkıntılı anlar yaşatan yolcu, havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edildi. Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü ise 'Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor' dedi.

Vatandaşın şifa bulmaya, iyileşmeye geldiği Aile Sağlığı Merkezleri'nde ve sağlık kuruluşlarında, tedbirlerin alınması mümkünken neden hala bir adım atılmıyor, neden sağlıkta şiddete başvuranlar kara listeye alınmıyor? Sağlık hizmeti alacak vatandaşın, sağlık hizmetini sağlayacak hekim ve sağlık çalışanın can güvenliği ve varlığı daha mı önemsiz? Bu uygulama bizler için akılcı bir adım olabilir, şiddet yanlısı magandalar sağlık uygulamaları açısından 'kara listeye' alınarak, acil dışı sağlık hizmetleri kısıtlanabilir. Vatandaşı ve kamu görevi yapan aile hekimliği çalışanlarını korumak, kamu düzenini sağlamak devletin asli görevidir. AHESEN olarak, her türlü şiddeti uygulayanın, şiddete zemin hazırlayanın ve şiddeti onaylayanın her zaman karşısında olacağız. Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sağlıkta güvenliğin sağlanması idarelerin sorumluluğundadır."