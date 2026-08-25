Haberler

Şahan Gökbakar'dan Ahbap açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şahan Gökbakar, Ahbap Derneği soruşturmasında verdiği ifadede, dernekle hiçbir ilişkisi olmadığını, maddi yardım yapmadığını ve yardımlarını her zaman AFAD gibi resmi kurumlar üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Gökbakar ifadesinde, "Kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı. Bu dernek aracılığıyla hiçbir zaman maddi yardım yapmadım. Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi imkanlarımla yardım etmeye çalıştım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'HİÇBİR ZAMAN MADDİ YARDIM YAPMADIM'

Şahan Gökbakar savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben Haluk Levent'i ve Ahbap Derneği'ni 6 Şubat deprem felaketinden önce, her vatandaşın medyadan bildiği kadar tanırdım. Kendisinin çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. Bu nedenle kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı. Bu dernek aracılığıyla hiçbir zaman maddi yardım yapmadım. Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi imkanlarımla yardım etmeye çalıştım. Deprem felaketinden önce, 2021 yılında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ve yine 2021 yılında Muğla'da meydana gelen yangınlarda kendi çabalarımla maddi ve manevi yardımda bulundum. Bunları da kendime ait sosyal medya platformlarında duyurdum. Ayrıca benim vesilemle toplanan bu yardımlar her zaman devlet kurumlarına, yani AFAD'a teslim edilmiştir. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde şahsen yaptığım yardımları AFAD'a teslim ettiğime dair de twit atmıştım. Böylelikle kendi kitlemi de AFAD'a yönlendirmiş oldum. Bakış açım hep bu tür yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden yapılması yönündeydi. Herhangi bir özel kuruluş, dernek veya vakıfla ilişkim olmamıştır. 6 Şubat deprem felaketinden sonra da yine kendi çabalarımla bölgeye yardım ettim. Hiçbir sosyal medya platformunda veya medya da Ahbap Derneği ya da Haluk Levent'in şahsıyla ilgili destekleyici mahiyette bir söylemim olmadı. Hatta o dönemde Haluk Levent'in Kızılay'dan çadır alımlarıyla ilgili beyanları üzerine sorgulayıcı bir yaklaşım sergilemiş ve kendisiyle sosyal medya platformunda sözlü bir münakaşa yaşamıştık. Daha önce yaşanan afetlerdeki yaklaşımımı bu felakette de sürdürdüm. Çevreme de bu konuda sürekli telkinde bulundum. Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle ve resmi kurumlar aracılığıyla yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girmem mümkün değildir. Hatta o dönemde, gerek sosyal medya platformlarında gerekse arkadaş çevremde, Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini dile getirdim. Bu yaklaşımım nedeniyle Haluk Levent'i ve Ahbap'ı seven kesimler tarafından da eleştirildim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Tarihi topraklarda tarihi kare!

Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte 22 yaşındaki futbolcunun yeni takımı
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yorum sizin
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Denizli'de ihmaller bir aileyi yok etti: Anne ve bebek hayatını kaybetti

Para döktükleri özel hastane sonları oldu
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın