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Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e yükseldi; 4 şirkete kayyım atandı / Ek bilgi

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e yükseldi; 4 şirkete kayyım atandı / Ek bilgi
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Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı kişilerin hesaplarına aktarıldığı, Şile Bezi Festivali ihalesinde usulsüzlük ve sahte fatura kullanıldığı belirlendi. Soruşturmada 14 kişi daha gözaltına alınırken toplam gözaltı sayısı 38'e yükseldi.

ŞİLE Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlendi. Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktırıldığı tespit edildi. Ahbap Derneği soruşturmasında, 14 kişi gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 38'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, Haluk Levent'in kardeşi, halihazırda Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği ve Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin TL'nin Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şüphelilerin ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

14 GÖZALTI

Şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Aralarında Berkant Acil'in de bulunduğu 3 kişinin tutuklu olduğu öğrenildi. 4 şirkete ise kayyım atandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Berkant Acil (Tutuklu), Mehmet Sait Köse (Tutuklu), Arif Sevik (Tutuklu), Çiğdem Acil, Gözde Aktı, Sedat Konca, Batuhan Coşkundeniz, Alev Tohumcu, Burak Özcan, Ali Sungur Ariç, Muzaffer Köse, Aytaç Köse, Ceyda Köse, Güney Köse, Berk Ulu, Mert Ulu ve Erkin Köse olduğu öğrenildi. Toplam gözaltı sayısı ise 38'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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