Ağustos Ayında Batı Şeria'da 1613 Saldırı Gerçekleşti

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 1613 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimciler ağustos ayında toplam 1613 saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıların 1182'sinin İsrail ordusu, 431'inin ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedildi.

Saldırıların; Filistin beldelerine silahlı baskınlar, sahada fiili durum yaratma girişimleri, infazlar, vandalizm, Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip ve el koyma, ağaçların sökülmesi gibi farklı biçimlerde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ayrıca Filistinlilerin mallarına el koyma, abluka uygulamaları ve kontrol noktalarıyla Batı Şeria'nın parçalanması da saldırı yöntemleri arasında yer aldı.

Konsey Başkanı Mueyyid Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ağustos ayı boyunca çoğunlukla tarım ve hayvancılık alanlarında 18 yeni "kaçak yerleşim" kurduğunu açıkladı.

Şaban, "Yahudi Yerleşimciler İsrail hükümetinin onayıyla kurulan yapılar iken, kaçak yerleşimler hükümet izni olmadan Yahudi yerleşimciler tarafından inşa ediliyor. Ancak her ikisi de uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadelerini kullandı.

Şaban ayrıca, İsrail makamlarının aynı dönemde 39'u ev, 52'si tarım yapısı ve 20'si geçim kaynağı olan tesis olmak üzere 125 yapıyı hedef alan 57 yıkım gerçekleştirdiğini, Filistinlilere ait yapılara yönelik 21 yeni yıkım bildiriminin de dağıtıldığını belirtti.

Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1016 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'ü aşkın kişi de gözaltına alındı.