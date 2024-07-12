AGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra 15 Temmuz'da yaşananları gösteren fotoğraflardan oluşan video gösterimiyle devam eden programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, 15 Temmuz'un milletin milli birlik demokrasiyi kurtarma çabası olduğunu ifade etti.

Programda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Armağan Teke Lloyd, konferans verdi.

Doç. Dr. Teke Lloyd, Tanzimat'tan bu yana Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki darbeler ile darbe girişimlerini anlattı.