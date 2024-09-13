Ağrılı hayırsever ailenin evlerinin bahçesine yaptırdığı ilkokul açıldı

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

İş adamı Volkan Atik ve ailesince yaptırılan 16 derslikli İsmail Atik İlkokulu'nun açılışı için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve halk oyunları gösterisiyle başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkenin geleceğine, çocuklara ve eğitim sistemine yapılmış önemli bir yatırımı daha açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitim sistemine kazandırılan her yeni okulun, yalnızca bir bina değil, aynı zamanda geleceğe atılmış güçlü bir adım olarak kendilerine umut verdiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu okulun kapısından içeriye adım atan her bir çocuğumuz, Türkiye'nin aydınlık geleceğine atılmış birer umut ışığıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken, eğitimin toplumsal kalkınmanın temel taşı olduğunu biliyoruz. Nitelikli eğitim, bir milletin en büyük güvencesidir. Bir ülkenin gücü, sadece ekonomik ve askeri anlamda değil, aynı zamanda insan kaynağının donanımında, bilgi birikiminde ve vizyonunda saklıdır. Bugün açılışını yaptığımız bu okul, geleceğimizi şekillendirecek nesillerin yetişmesine vesile olacak, gençlerimizin ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlayacaktır."

Doğdukları evin bahçesine okul yaptırdılar

İş adamı Volkan Atik ise doğduğu evin bahçesinde ailece babalarının adına okul yaptırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Okulu yaptıkları için Allah'a şükrettiklerini ifade eden Atik, "Babam rahmetli İsmail Atik, çağdaşlığa, modern görüşe, dünya vatandaşı olmaya ve özellikle eğitime çok önem veren bir kişiliğe sahipti. Bizleri de hep bu çerçevede, gelenek, göreneklerimize, köklerimize, ailemize, ülkemize, bağlı insanlar olarak yetiştirmeye gayret gösterdi. Ben de ümit ediyorum bu okulda da bu manada çok değerli öğrenciler çıkar." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Atik ailesinin önemli bir eser ortaya koyduğunu ve Bakanlık olarak ülkenin her köşesindeki çocukların en iyi eğitim alabilmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in de konuşma yaptığı programda, yapılan duanın ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı.

Vali Koç ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, vali yardımcıları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.