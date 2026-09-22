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Ağrı'ya giden yolcu otobüsü Amasya Merzifon'da tarlaya girdi, 24 kişi yaralandı

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Ağrı'ya giden yolcu otobüsü Amasya Merzifon'da tarlaya girdi, 24 kişi yaralandı
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İstanbul'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi; kazada otobüsteki 24 kişi yaralandı. Yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ağrı istikametine giden M.S. idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, Gökçebağ mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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