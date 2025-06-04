Ağrı'nın Tutak İlçesinde Bahar Şenliği Renkli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bilimsel etkinliklerin de bulunduğu bahar şenliğine katılan öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Bayraktepe Millet Bahçesi'nde bahar şenliği programı düzenlendi.

Kaymakam Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal'ın açılışını yaptığı şenlikte, Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan resim ve filografi, öğrencilerin yaptığı görsel, işitsel, 3 boyutlu, renkli ve canlı tasarımlar festivalde ilgi gördü.

Bilimsel etkinliklerin yapıldığı şenlik, müzik öğretmenlerinin verdiği konser, ödül töreni ve uçurtmaların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.