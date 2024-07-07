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Ağrı'nın Patnos ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü

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İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçların yerinden sökülmesine ve bir araca hasar oluşmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle toz da oluşuyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, üzerine aydınlatma direği düşen bir araçta hasar oluştu.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rüzgar nedeniyle caddelerdeki çok sayıda ağaç yerinden sökülüp çevreye savruldu.

Üzerine aydınlatma direği düşen hafif ticari aracın ön camı kırıldı.

Rüzgar nedeniyle ilçede zaman zaman toz da oluşuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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