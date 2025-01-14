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Ağrı'nın Kış Güzellikleri: Karla Kaplı Menderesler

Ağrı'nın Kış Güzellikleri: Karla Kaplı Menderesler
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Ağrı'nın Ortakent ve Çakıroba köylerinde bulunan karla kaplı menderesler, kış mevsiminde görsel şölen sunarak ziyaretçileri cezbetmektedir. Bölgedeki akarsu kaynaklarıyla beslenen menderesler, doğanın sunmuş olduğu eşsiz manzaralarla fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ağrı'nın karla kaplı menderesleri göz kamaştırıyor

Ağrı'da karla kaplanan menderesler kartpostallık görüntüler sunuyor

AĞRI - Ağrı'nın merkeze bağlı Ortakent ve Çakıroba köylerinde bulunan karla kaplı menderesler, kış mevsiminde ziyaretçilerine adeta bir görsel şölen sunuyor. Volkanik platolar üzerindeki zengin akarsu kaynaklarıyla beslenen menderesler, karla kaplandığında kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Doğanın estetik bir dokunuş sunduğu menderesler, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünse de kış aylarında beyaz örtüyle buluştuğunda seyrine doyum olmaz bir hal alıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz manzarayı keşfetmek ve ölümsüzleştirmek için bölgeye akın ediyor. Ortakent köyündeki menderesler, köy sakinleri için aynı zamanda önemli bir su kaynağı oluyor. Köye yakınlığı nedeniyle besiciler, özellikle kış aylarında hayvanlarını sulamak için mendereslere götürüyor. Karla kaplı coğrafyada su içen büyükbaş hayvanların oluşturduğu görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu eşsiz anlar, dronla görüntülenerek kayda alındı.

Ağrı Valiliği, bölgenin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK - Güncel
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