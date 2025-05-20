Ağrı'nın Dağ Köylerinde Rengarenk İlkbahar Manzaraları

Ağrı'nın Dağ Köylerinde Rengarenk İlkbahar Manzaraları
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Ağrı'da ilkbaharın gelişiyle dağ köyleri çiçeklerle kaplandı. Mayıs yağışlarının ardından güneşin açmasıyla Cumaçay köyü ve çevresi rengarenk çiçeklerle doldu.

Ağrı'da ilkbaharın gelişiyle dağ köylerindeki araziler rengarenk çiçeklerle kaplandı.

Mayıs ayının yağışlı geçtiği Ağrı'da, son günlerde güneşli havayla tabiat da canlanmaya başladı.

İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyü ve çevresindeki bölgeler açan sarı, beyaz ve mavi çiçeklerle renklendi.

Eşsiz manzaranın ortaya çıktığı dağlar ve bölgede otlayan küçükbaş hayvanlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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