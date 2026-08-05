Ağrı'da Gurbetçi Destekli Buğday Hasadı Başladı

Ülkenin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da, Almanya ve Fransa'dan gelen gurbetçi vatandaşların da desteğiyle buğday tarlaları hasat ediliyor.

Son zamanların en zorlu kış mevsimini geride bırakan ve sezon boyunca fazla yağış alan Ağrı'nın verimli ovasında buğday tarlalarında hasat zamanı başladı.

Valilik koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Eleşkirt ilçesine bağlı Yelkesen köyünde buğday hasat programı gerçekleştirildi.

Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçi vatandaşların da çalıştığı tarlalarda 7 biçerdöverle hasat yapıldı. Vali Önder Bozkurt'un da biçerdövere binerek katıldığı hasat çalışması, dronla görüntülendi.

Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'da geçen sene 224 bin ton buğday ve 112 bin ton arpa hasadı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl sezonun daha verimli olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Hasadın bu şekilde bereketli olmasında geçtiğimiz kış aylarında kar ve yoğun yağışlarımızın ve bereketli bir kış geçirmemizde çok büyük etkisi olduğu gibi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çiftçilerimize yapmış olduğu bilgilendirme seminerleri, özellikle teknik destek faaliyetleri ve buna mukabil tohum ve sertifikalı tohum dağıtımları bunda büyük bir rol oynamıştır."

Bozkurt, Devlet Su İşlerinin sağladığı sulama çalışmalarının da tarım arazileri ve ürün çeşitliliği için çok faydalı olduğunu anlattı.

Devlet olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Bozkurt, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu birçok programda dile getirdiği gibi 'güçlü tarım, güçlü Türkiye, güçlü ekonomi' sloganıyla her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Sonbahara doğru İl Özel İdaremizin kaynaklarıyla yaklaşık 1000 çiftçimize 500 tondan fazla buğday tohumu dağıtılacaktır." diye konuştu.

Çiftçilere yönelik meyve ağaçları, fidan ve çilek fidesi dağıtımında bulunduklarını anımsatan Bozkurt, yakın zamanda arı kovanları vereceklerini ifade etti.

Almanya'da yaşayan Erkan Çelik ise yaz aylarında köye gelip tarlalarında çalıştıklarını dile getirdi.

Tarım zamanlarında köye geldiklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Ekinler bu sene güzel. Her sene Almanya'dan bu mevsimde gelip ekinlerimizi biçiyoruz, babamıza yardım ediyoruz. Almanya ve Fransa'da yaşayan amca çocuklarımızla beraber geliyoruz. Tarlalarımızı biçip ektikten sonra geri gidiyoruz. İlkbahar, sonbahar ve kışın geliyoruz. Örf ve adetlerimizi bilsinler diye çocuklarımızı da getiriyoruz."

Fransa'dan gelen Cahit Çelik de aile olarak 7 biçerdöverle hasat yaptıklarını aktardı.

Programa, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, il protokolü ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA