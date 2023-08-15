Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü çiftçileri ve veteriner hekimleri ziyaret etti

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, şeker pancarı yetiştiricisi çiftçileri ve trafik kazası geçiren veteriner hekimleri ziyaret etti. Engin, çiftçilere şeker pancarı yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yaparken, veteriner hekimlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, şeker pancarı yetiştiricisi çiftçileri ve trafik kazası geçiren veteriner hekimleri ziyaret etti.

Engin, beraberindeki teknik personel ile birlikte şeker pancarı yetiştiricisi çiftçileri sahada ziyaret ederek, şeker pancarı yetiştiriciliğinde gübreleme, sulama ve ilaçlama konularında bilgilendirdi. Engin, 2023 yılı şeker pancarı üretim sezonunun çiftçilere bereketli olması temennilerinde bulundu.

Engin, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek, hastalık ihbarı için gittikleri görevde kaza geçiren Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Tunay Çelik ve Veteriner Hekim Veysi Aslanoğlu'nu hasta odalarında ziyaret etti. Engin, veteriner hekimlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Engin, veteriner hekimlerin ülke genelinde görevlerini zor şartlarda yaptıklarını, gerek hayvan sağlığı gerekse zoonoz hastalıklar ile mücadele de önemli rol aldıklarını ve tarım teşkilatı olarak her zaman emek vereceklerini dile getirdi. Engin, hastane ziyaretinin ardından makamına geçerek, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper ve beraberindeki heyeti ağırladı. Öte yandan Ağrı il merkezindeki Hayvan Borsasında şap hastalığı sebebiyle hayvan hareketlerine konulan kısıtlamaın kalkması ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekiplerince borsada denetimler devam ettiği bildirildi. - AĞRI