Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 poliklinik odalı göz kliniği hizmete girdi

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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 4 göz hastalıkları asistanı ve göz uzmanlarının göreve başlamasıyla göz kliniği ünitesi hizmete açıldı.

Vali Önder Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Mehmet Acu ve il protokolü, hizmete alınan göz kliniği ünitesinde incelemelerde bulundu.

Ünitede, 12 yeni poliklinik odası, göz ölçüm cihazlarının bulunduğu alanlar ve asistan hekimlerin vaka tartışmaları, seminer ve teorik eğitimlerini sürdürebilecekleri eğitim salonu yer alıyor.

Yeni üniteyle poliklinik kapasitesinin artırılması, randevu ve bekleme sürelerinin azaltılması, Ağrı ile çevre illerden sevk ihtiyacının düşürülmesi hedefleniyor.

Vali Bozkurt ve beraberindekiler daha sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde hidroterapi birimini de hizmete açtı.

Hidroterapi ünitesinde kadın ve erkek bölümlerinde 6 havuz bulunuyor.

Kaynak: AA