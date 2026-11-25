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Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesini saran bulutların hareketi görüntülendi.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve 5 bin 137 metre rakımıyla yurdun en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Her mevsim dağcıların rotasında yer alan Ağrı Dağı'nın zirvesi bulutlarla kaplandı.

Dağın zirvesi ve çevresini saran bulutların hareketi hızlandırılmış şekilde kaydedildi.

Bir yanı kar, bir yanı bulutlarla kaplanan Ağrı Dağı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: AA