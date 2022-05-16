Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları FPV Drone ile görüntülendi - Haberler

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan ve vahayı andıran İrem Bağları, yeşilin tonlarına büründü.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde İrem Bağları bölgesinde birbirinden farklı meyve ağaçları, tarla ve bahçeler bulunuyor.

Her mevsim sunduğu farklı güzellikleriyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanan İrem Bağları, bereketli topraklarında yapılan tarımın yanı sıra sunduğu eşsiz manzaralarıyla da biliniyor.

Yurdun en kurak alanlarından olan Ağrı Dağı eteklerindeki arazilerde yer alan bahçelerin bulunduğu alan bir vahayı andırıyor.

İlkbaharın etkili olduğu şu günlerde yeşil örtüyle kaplanan İrem Bağları, AA ekibince FPV dron ile görüntülendi.