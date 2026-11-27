Ağrı Dağı'nda 100. yıl tırmanışında doğa tutkunları 3 bin 200 metreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü için Ağrı Valiliği koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte doğa tutkunları, Doğubayazıt'ta Elle Mezrası'ndan yürüyüşe başladı. Karlı arazide saatler süren tırmanışın ardından 3 bin 200 metre rakıma ulaşan katılımcılar, Türk bayrağı ve pankart açtı.
Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen doğa tutkunları, Türkiye'nin en yüksek noktalarından Ağrı Dağı'na tırmandı.
Ağrı Valiliği koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında doğa tutkunları, Doğubayazıt ilçesinde bir araya gelerek Elle Mezrası'ndan yürüyüşe başladı.
Katılımcılar, karlı arazide saatler süren zorlu tırmanışın ardından 3 bin 200 metre rakıma ulaştı.
Doğa tutkunları burada "Türkiye'nin Çatısı Ağrı'nın 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankartı ve Türk bayrağı açtıktan sonra tırmanışı tamamladı.
Kaynak: AA