Ağrı Dağı Karla Kaplandı

AĞRI DAĞI KARLA KAPLANDI

Doğu'da sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Ağrı ve Iğdır sınırındaki Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı'nın zirvesine ilk kar, 12 Eylül'de düştü. Sadece zirvesi karla kaplanan Ağrı Dağı, dün etkili olan yağıştan sonra tamamen beyaza büründü.