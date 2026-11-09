Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Dağı, kar yağışı sonrası 5 bin 137 metre rakımda tamamen beyaz örtüyle kaplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Dağı, kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Kentte etkili olan sağanak yüksek rakımlı yerlerde kara dönüşürken 5 bin 137 metre rakımlı dağın eteklerinde de yoğun kar etkili oldu; bulutların dağılmasıyla dağın tamamen karla kaplandığı görüldü.

Ağrı Dağı, kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.

Kentte etkili olan sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yerini kara bıraktı.

Yoğun kar yağışı 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde de etkili oldu.

Bulutların dağılmasıyla Ağrı Dağı'nın tamamen karla kaplandığı görüldü.

Yılın her mevsimi dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı, karla kaplı manzarasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kaynak: AA
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı

163 milyon TL'yi nereden buldular? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir

Türkiye'nin yanı başında işgal senaryosu! Korkunç plan deşifre oldu
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor
Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar

Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Terzioğlu’ndan fon sorusuna 'abdest' yanıtı11

Fatma Betül’ün yerine gelen isimden fon sorusuna "abdest" yanıtı
Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu

Yasak aşk kavgasında beklenmedik son!
Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın

Maalesef yapay zeka değil!