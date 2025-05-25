Ağrı Dağı Baharda Göz Kamaştırıyor

Ağrı Dağı Baharda Göz Kamaştırıyor
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Ağrı Dağı Baharda Göz Kamaştırıyor
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Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, baharın gelişiyle birlikte karla kaplı zirvesi ve bulutlarla örtülü etekleriyle muhteşem manzaralar sunuyor. Doğa severler için eşsiz bir görsel şölen sunan dağ, ziyaretçilerini etkileyen kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'nin çatısı baharda göz kamaştırıyor

AĞRI - Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı, karla kaplı zirvesi ve bulutlarla örtülü etekleriyle görenleri büyülüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, baharın gelişiyle birlikte doğa severlere eşsiz manzaralar sunuyor. Zirvesindeki kalın kar örtüsü, eteklerinde dolaşan bulutlarla birleşince ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıkıyor. Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki tepelerin arasında ihtişamıyla yükseliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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