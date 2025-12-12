Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ağrı merkez ile Patnos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda il merkezi ve Patnos ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 8,64 gram sentetik uyuşturucu, 0,50 gram esrar, 1 av tüfeği, 2 dolu kartuş ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.