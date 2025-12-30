Haberler

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Ağrı'da düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda bin 94 adet sentetik ecza, 21 kilogram skunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli tutuklandı.

AĞRI'da düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda bin 94 adet sentetik ecza, 21 kilogram skunk, 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların ardından bir ev, depo ve TIR'da arama yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda bin 94 adet sentetik ecza, 21 kilogram sukunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

