Ağrı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Ağrı'nın Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. Tutak'te akaryakıt yüklü tanker şarampole devrildi, Eleşkirt'te ise bir otomobil takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tutak ilçesi Esmer köyü mevkisinde akaryakıt yüklü 72 AAV 220 tanker şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ekiplerce araçtan çıkarılarak Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eleşkirt ilçesinde de otomobilin takla atması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel