Ağrı'da Tır Dorsesinde 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da Tır Dorsesinde 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ağrı'da yapılan operasyonda, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan giren bir tırın dorsesinde 18 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.

Ağrı'da bir tırın dorsesinde 18 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamsa İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na giriş yapan bir tırın dorsesinin altında, narkotik köpeğinin koku almaması için yaklaşık 50 santimetre genişliğinde köpük kaplanmış depo tespit edildi.

Ekipler, depoda yapılan aramada 18 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
