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Ağrı'da Sağanak Nedeniyle Tarım Arazileri Su Bastı

Ağrı'da Sağanak Nedeniyle Tarım Arazileri Su Bastı
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Ağrı'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı. Hafta boyunca devam eden yağışlar, Taşlıçay ilçesi ile il merkezi arasındaki köylerde zarara neden oldu.

Ağrı'da sağanak nedeniyle Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü.

Hafta boyunca havanın yağışlı geçtiği kentte sağanak etkisini sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından biri olan Murat Nehri'nin de yağış nedeniyle debisi yükseldi.

Nehrin taşmasıyla Taşlıçay ilçesi ile il merkezi arasındaki köylerde tarım arazilerini su bastı.

Taşkında zarar gören tarım arazileri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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