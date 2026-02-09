Ağrı'da polis öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerini sürekli kontrol ediyor

Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde sürekli denetimler yapıyor.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in koordinesinde yürütülen denetimlerde, ekipler il merkezi ve ilçelerdeki okulların çevresinde devriye atıyor.

Şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol eden polis ekipleri, GBT sorgulaması da yapıyor.

Denetimler 7/24 esasına göre yürütülürken, okul çevresinin yanı sıra pansiyon ve yurt çevrelerinin de güvenliği sağlanıyor.

Çalışmalarla öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor.