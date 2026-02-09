Ağrı'da polis öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerini sürekli kontrol ediyor
Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, okul çevresi, pansiyon ve yurt bölgelerinde 7/24 sürdürülüyor.
Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde sürekli denetimler yapıyor.
İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in koordinesinde yürütülen denetimlerde, ekipler il merkezi ve ilçelerdeki okulların çevresinde devriye atıyor.
Şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol eden polis ekipleri, GBT sorgulaması da yapıyor.
Denetimler 7/24 esasına göre yürütülürken, okul çevresinin yanı sıra pansiyon ve yurt çevrelerinin de güvenliği sağlanıyor.
Çalışmalarla öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor.