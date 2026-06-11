Haberler

Irmak öğretmen, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Irmak öğretmen, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Hamur ilçesinde evinde ölü bulunan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AĞRI'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın (24) cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 9 Haziran'da Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Koparan'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi İzmir'e getirildi. Öte yandan, Koparan'ın ölümlüyle ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SEVENLERİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Koparan için Torbalı ilçesindeki Sultan Abdülhamit Camii'nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, ikiz ablaları Raziye Türen ve Rabia Bayraklı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede hayatını kaybeden Koparan'ın anne ve babası ile yakınları gözyaşı döktü.

2 yıldır Ağrı'da görev yaptığı belirtilen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi

Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beren, Kenan, Enis, Kerimcan... 23 ünlü ifade veriyor, işte adreslerden çıkanlar

23 ünlü ifade veriyor, işte adreslerden çıkanlar
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Kocaman'ın raporu sızdı! İşte takımdan göndereceği yıldızlar

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişan dönüşü böyle ölüme gittiler