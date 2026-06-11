Haberler

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da 2018'de kaybolup 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D., M.A.A, M.A., Leyla Aydemir'in annesi Şükran Aydemir ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir de duruşmaya, bağlı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkeme heyetinin her sanığın bir avukatla temsil edilmesini istemesi üzerine duruşmaya ara verildi, Ağrı Barosu tarafından bazı sanıklar için avukat görevlendirildi.

Aranın ardından devam eden duruşmada, mahkeme başkanının anne Şükran Aydemir'e yönelik "Şikayetçi misin?" sorusu üzerine anne Aydemir, şunları kaydetti:

"Katil kimse ondan şikayetçiyim. kimsenin günahını alamam, kimin katil olduğunu bilmiyorum. Katili gözlerimle görmedim, görseydim dişlerimle parçalardım. 8 senedir aynı acıyı yaşıyorum. Evlat acısı zordur, şehir, ülke değişsem de acı yine benimle geliyor. Acımı yaşıyorum. Ben bunu katliam olarak görüyorum. Ağrı ve doğuda adam öldürmeler oluyor ama çocuklara karşı işlenmiyor."

Aile içinde husumet olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise anne Aydemir, "Aile arasında husumet yoktu, herkesin arası iyiydi. Soruşturma aşamasında 'Yusuf ile aramızda husumet vardır' dediğimi hatırlamıyorum. O anki acıyla böyle bir beyanda bulunmuş olabilirim. Yusuf ile B.D arasında tartışma olmuş eşim ortamı sakinleştirmek adına Yusuf'a vurmuştu, bundan dolayı husumet oluşmadı." dedi.

Sanıklar mağdur olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklar M.A.A, B.D. ile tutuklu Yusuf Aydemir hakkında mahkumiyet talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Davanın geçmişi

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Kocaman'ın raporu sızdı! İşte takımdan göndereceği yıldızlar

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti

Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri mahkemeyi karıştırdı
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Evde hayatını kaybetti, parmak izi sonucu ağızları açık bıraktı
Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

ABD'deki futbol maçında ''Sonunda bunu da gördük'' dedirten görüntü

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

Yüz binlerce askerin beklediği haber Meclis'ten geldi
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı