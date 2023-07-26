Ağrı'da kaybolan jandarma uzman çavuş ölü olarak bulundu

Ağrı Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken kaybolan jandarma uzman çavuş Emre Terzi, Patnos Baraj Gölü yakınlarında ölü olarak bulundu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AĞRI Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken 4 gün önce kayıp olduğu bildirilen Jandarma Uzman Çavuş Emre Terzi (27), Patnos Baraj Gölü yakınlarında ölü olarak bulundu.

Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Manisa doğumlu Jandarma Uzman Çavuş Emre Terzi, 4 gün önce kayboldu. Kayıp Uzman Çavuş Terzi'den bugün akşam saatlerinde acı haber geldi. İlçe ve çevresinde arama yapan jandarma ekipleri, Terzi'yi Patnos Barajı yakınlarında arazide ölü olarak buldu. Cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Terzi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.