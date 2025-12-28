Haberler

Ağrı'da çocuklar kızakla kayarak eğlendi

Güncelleme:
Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi, yeni sezonun başlamasıyla birlikte çocukların eğlenceli anlarına ev sahipliği yaptı. Kar yağışının ardından kayak ve kızak aktiviteleri için uygun koşullar oluştu. Çocuklar, güzel havada kaymanın tadını çıkararak, kış sporlarına olan ilgilerini dile getirdi.

Ağrı'da Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezonun başlamasıyla çocuklar hafta sonu tatilinde kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kentte dün başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışının ardından kayak merkezinde sezon başladı.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı merkez, genç yaşlı tüm kayakseverleri ağırladı.

Kızaklarla kaymanın tadını çıkaran çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

Merkezde, kayak, snowboard ve kızakla kayan vatandaşlar, dronla görüntülendi.

Çocuklardan Berat Aslan, kar yağışına sevindiklerini söyledi.

Kızakla kaymanın keyifli olduğunu belirten Aslan, "9. sınıfa gidiyorum. Kayak için güzel bir hava var, biz de tadını çıkarıyoruz." dedi.

Ahmet Emir Işık ise kar yağdığı için mutlu olduğunu ve kayağı sevdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

