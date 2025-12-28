Ağrı'da çocuklar kızakla kayarak eğlendi

Ağrı'da Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezonun başlamasıyla çocuklar hafta sonu tatilinde kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kentte dün başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışının ardından kayak merkezinde sezon başladı.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı merkez, genç yaşlı tüm kayakseverleri ağırladı.

Kızaklarla kaymanın tadını çıkaran çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

Merkezde, kayak, snowboard ve kızakla kayan vatandaşlar, dronla görüntülendi.

Çocuklardan Berat Aslan, kar yağışına sevindiklerini söyledi.

Kızakla kaymanın keyifli olduğunu belirten Aslan, "9. sınıfa gidiyorum. Kayak için güzel bir hava var, biz de tadını çıkarıyoruz." dedi.

Ahmet Emir Işık ise kar yağdığı için mutlu olduğunu ve kayağı sevdiğini dile getirdi.