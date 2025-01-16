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Ağrı'da Kartpostallık Kış Manzarası

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Ağrı'da meydana gelen kış manzaraları, büyüleyici görüntüler oluşturdu. Şehir merkezi ve köylerdeki kar yığınları, zorluklara rağmen vatandaşların doğayla buluşmasını sağladı.

Ağrı'da kartpostallık kış manzarası

AĞRI - Ağrı'da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da şehir merkezi ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.

Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğayla buluşurken, karın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Ağrı'da Kartpostallık Kış Manzarası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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