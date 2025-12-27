Ağrı'da kar ulaşımı aksatıyor

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte gün içinde başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yer yer tipiye dönüşen kar, Ağrı'yı Erzurum, Van ve Iğdır'a bağlayan kara yollarında ulaşımı aksattı.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda, Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ve jandarma ise olumsuzluklara karşı yollarda devriye görevi yaptı.