Ağrı'da İranlı yolcunun vücudunda 860 gram uyuşturucu bulundu
Ağrı'da İran uyruklu yolcunun vücudunda 860 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu S.J'nin üst araması yapıldı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla hastaneye götürülen S.J'nin iç beden muayenesinde yabancı maddelerin varlığına rastlandı.
Hastanede gözetim altında tutulan şüphelinin vücudunda 860 gram uyuşturucu bulundu.
S.J. hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.