Haberler

Ağrı'da İranlı yolcunun vücudunda 860 gram uyuşturucu bulundu

Ağrı'da İranlı yolcunun vücudunda 860 gram uyuşturucu bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da İran uyruklu yolcunun vücudunda 860 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı'da İran uyruklu yolcunun vücudunda 860 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu S.J'nin üst araması yapıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla hastaneye götürülen S.J'nin iç beden muayenesinde yabancı maddelerin varlığına rastlandı.

Hastanede gözetim altında tutulan şüphelinin vücudunda 860 gram uyuşturucu bulundu.

S.J. hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA " / " + Abdullah Söylemez -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı