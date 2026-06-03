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Ağrı'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

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Ağrı'da mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda 7 insan kaçakçısı tutuklandı, 129 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 71 aranan kişi adliyeye sevk edildi, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı'da insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Jandarma, emniyet ve Gümrük Bölge Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 287,6 kilogram sentetik uyuşturucu, 29,3 kilogram afyon sakızı, 3,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, öğrenciler ve çocukların güvenliği için 156 bakkal ve büfe, 44 internet kafe, 229 park ve bahçe denetledi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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