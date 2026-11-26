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Ağrı'da hafızlık eğitimini tamamlayan 36 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

İl Müftülüğünce Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi" Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyisenyürek, buradaki konuşmasında, hayatın her döneminde Kur'an'ı öğreten, yaşatan ve gelecek nesillere aktaran büyük bir kurum olduklarını söyledi.

Her gönüle ulaşma gayretinde olduklarını belirten İyisenyürek, şöyle konuştu:

"Bizim Kur'an hizmet anlayışımız sadece Kur'an öğretmek değil. Kur'an ile yaşayan, Kur'an'ı anlayan ve Kur'an'ı hayatına taşıyan nesiller yetiştirmektir. Beşikten mezara kadar değil, hayatın her anında Kur'an ile birlikte olmak. Bir çocuğun ilk besmelesinde, bir gencin hafızlık yolculuğunda, bir yaşlının gönül huzurunda Diyanet'in Kur'an hizmeti vardır."

Hafızlara ve emeği geçenlere teşekkür eden İyisenyürek, "Sizler Kur'an'ı ezberlediniz, Kur'an da sizi yüceltti. Rabb'imizin ilk emri olan 'ikra', 'oku' emrini tuttunuz. O eşsiz kitabı kelime kelime, ayet ayet, sure sure hafızalarınıza nakşettiniz. Her harfinde emek her ayetinde gözyaşı her sayfasında sabır olan bu kutlu yolculuğu tamamladınız." diye konuştu.

Hafızların Allah'ın kelamını gönüllerinde taşıyan canlı emanetler olduğunu ifade eden İyisenyürek, "Aziz gençler sizler bu çağın gürültüsüne karşı Kur'an'ın sesini çağın karanlığına karşı Kur'an'ın nurunu taşıyorsunuz." dedi.

İl Müftüsü İhsan İlhan ise hafızlığın uzun bir süre ve sabır gerektirdiğinden bahsetti.

Toplumun geleceğini inşa etmek için nesillerin doğru şekilde yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan İlhan, "Milletimizin en büyük zenginliği ve geleceği maddi ve manevi değerlerle yetişmiş nesillerin olmasıdır. Hafızlığa bu uzun soluklu maratona çocuklarını götüren anneler ve babalar baş tacıdır." ifadesini kullandı.

Program, protokol üyelerinin 36 hafıza icazet belgeleri ve hediyelerini vermesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA