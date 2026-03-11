Ağrı'da genç kızın yediği pastanın ardından ölmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ağrı'da doğum günü için arkadaşlarıyla satın aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili pastane sahibi ve iki çalışanın yargılanmasına devam edildi.

Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tanıklar, sanık avukatları ve Horuz'un yakınları katıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Y., Ferzende Y. ve Yakup A. bağlı bulundukları cezaevinden, müşteki avukatı ile Horuz'un annesi Z.U. ise Şanlıurfa'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Anne Z.U, beyanında, kızı Horuz'un alerjik durumunu bilmediğini anlatarak, "Hastalığına ilişkin bilgim yok, şikayetçiyim." dedi.

Tanık B.Y, beyanında, Horuz ile aynı sınıfta olduklarını, önceki yıllarda doğum gününde sembolik pasta aldıklarını ve Horuz'un sadece muma üflediğini söyledi.

Pastaneye gittiklerinde S.D ile 2 pasta seçtiklerini belirten B.Y, şunları dile getirdi:

"Remziye vegan ürününüz var mı dedi. Daha sonra yanlışlık olmaması için yumurtasız pasta var mı diye sordu. Kasiyer karşı reyonu gösterip pasta işaret etti, yumurtasız olduğunu söyledi, hepimiz duyduk. Teyit amaçlı Remziye'nin alerjisinin olduğunu söyledik, içerisinde yumurta olup olmadığını sorduk. Kasiyer, 'pasta şefini arayıp sorayım' dedi. Telefonla konuşup konuşmadığını duymadık. Yanımıza gelip 'yumurta yokmuş' dedi, yumurtanın beyazıyla alakalı bir şey demedi. Biz zaten yumurtaya yönelik alerjisinin olduğunu söylemiştik. Kasiyere güvenip 3 pasta alıp yurda döndük. Remziye kahvenin yanında kendi pastasından bir çatal aldı, midesinin bulandığını, tadının kötü olduğunu söyledi. Remziye kötü olunca lavaboya gidip kusmaya çalıştı, kusamadı. Yanımıza geldiğinde sesi hırıltılıydı. Remziye 'Bunda kesin yumurta var, boğazım şişiyor' dedi."

Tanık S.D ise beyanında, Horuz'un pastanede yumurtasız pasta var mı diye sorduğunu anlatarak, "Karşıdan pasta göstererek 'yumurtasız' dediler. Kaç defa 'emin misiniz?' diye sorarak alerjisi olduğunu söyledik. Remziye de ilk defa yumurtasız pasta gördüğünü ve almak istediğini söyledi. Ödeme yapıp çıktık. Remziye pastayı yedikten sonra rahatsızlandı. Güvenliğe haber vermek için aşağıya indiğimde Remziye'de inmişti. Mosmor kesilmişti, nefes alamıyordu, bayıldı ve fenalaştı." diye konuştu.

Pastane çalışanı tanık H.A. da beyanında, tanıkların Fatih Y'ye, "Pastanın içerisinde yumurta var mı yok mu?" şeklinde soru sorulduğunu duymadığını öne sürerek, "Fatih Y, pastada yumurta olmadığını, kabuğunda yumurtanın akının olduğunu söyledi. Kızların yumurta alerjisine ilişkin sorularını duymadım. Glütensiz pasta sorusunu duydum, veganı duymadım." diye konuştu.

Sanık Yakup A, savunmasında, kendisi ile diğer sanıkların suçsuz olduklarını, Horuz'un pasta alımına dahil olmadığını ve kenarda beklediğini ileri sürerek, beraatini talep etti.

Sanık Fatih Y. ise savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Kızlar pastanın yanında alerjiyle ilgili bir şey demedi. Zaten yumurtasız pasta olmaz. Kızlara, 'o pastada yumurtanın sarısı yok, dış kabında var' diye söyledim. Rahmetli Remziye'nin talebi olmadı, hiç konuşmadı. Kesinlikle Remziye bana yumurtayla ilgili soru sormadı, alerjisinden bahsetmedi." diye konuştu.

Sanık Ferzende Y. de tanıklar B.Y. ile S.D'nin beyanlarını kabul etmediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yumurtasız ve vegan pasta var mı diye sormadılar. Pasta çeşidi çok olduğu için kararsızdılar. Çok çeşit pastaya baktılar. Hastalıkla, yumurta alerjisiyle ilgili bir şey sormadılar. Hanımlarla ilk ben ilgilendim. Müşteriler gelince kasaya geçtim. Kesinlikle bize 'Yumurtasız pasta var mı?' diye soran olmadı. Kasaya geçtikten sonra Fatih ile hanımlar arasında nasıl bir diyalog olduğunu bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla B.Y, Fatih'e, 'yumurtasız pasta var mı?' diye sordu. Fatih de pastayla ilgili bilgi verip içinde yumurta olmadığını, dışında yumurta akı olduğunu söyledi. Kızlar ödeme yaparken bir şey sormadılar."

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Ağrı'da geçen yıl 2 Aralık'ta bir pastaneye giden Remziye Horuz ile arkadaşları S.Y. ve B.D, iddiaya göre Horuz'un yumurtaya alerjisi olduğunu belirterek yumurta içermeyen pasta siparişi vermiş, doğum günü kutlamasında bu pastayı yedikten sonra rahatsızlanan Horuz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmış ve tüm müdahalelere rağmen 22 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, pastane sahibi Yakup A. (42) ile çalışanlar Fatih Y. (33) ve Ferzende Y.'nin (40) "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.