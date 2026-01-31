Haberler

Ağrı'da üstünde kar biriken garajın çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü

Ağrı'da üstünde kar biriken garajın çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü
Güncelleme:
Ağrı'da hakim ve savcılara ait garaj, üzerindeki kar nedeniyle çöktü. Olayda 3 araçta hasar meydana gelirken, AFAD ekipleri, çöken çatı ve karın altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Ağrı'da hakim ve savcılara ait olan ve üzerinde kar biriken garajın çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.

Fırat Mahallesi'nde bulunan TOKİ'de adliye personeli, hakim ve savcıların araçlarının bulunduğu garaj, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle çöken çatı ve karın altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve AFAD İl Müdürü Özkan Aba, çalışmaları koordine ediyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
